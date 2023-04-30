Оккупанты продолжают бить из артиллерии по Никополю, есть погибший и раненые – фото

Вечером 30 апреля российские оккупанты продолжили террористические обстрелы Никопольского района, как минимум один человек погиб. Об этом сообщил в Facebook глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Лукашук сообщил, что "вечером агрессор снова атаковал район из тяжелой артиллерии. К сожалению, 48-летний мужчина погиб... Еще два человека – мужчина 80 лет и женщина 46 лет – получили ранения".

По его данным, в Никополе обстрелом повреждены шесть пятиэтажек и еще столько же частных домов, полдесятка хозяйственных сооружений, два газопровода и электросети.

В ночь с 29 на 30 апреля российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю.

Сергій Бережний

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