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25.03.2019, 14:34

Оккупанты проводят в Крыму учения: привлекли 1500 десантников

Оккупанты проводят в Крыму учения: привлекли 1500 десантников - Фото
Фото: ЕРА

В учениях оккупанты также задействовали около 300 единиц техники. Отрабатывать будут переброску на большие расстояния

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В Крыму РФ проводит тактические учения десантников и артиллерийских полков, сообщает Министерство обороны страны-агрессора.

На временно оккупированном полуострове задействовано в учениях более 1500 десантников, 300 единиц техники, самолеты и вертолеты, десантные корабли.

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Оккупанты собираются отрабатывать переброску войск на большие расстояния.

18 марта Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 18 марта 2019 года президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированный Россией украинский Крым.

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Теги: Крым, учения
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