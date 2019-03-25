Оккупанты проводят в Крыму учения: привлекли 1500 десантников

Фото: ЕРА

В Крыму РФ проводит тактические учения десантников и артиллерийских полков, сообщает Министерство обороны страны-агрессора.

На временно оккупированном полуострове задействовано в учениях более 1500 десантников, 300 единиц техники, самолеты и вертолеты, десантные корабли.

Реклама

Оккупанты собираются отрабатывать переброску войск на большие расстояния.

18 марта Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 18 марта 2019 года президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированный Россией украинский Крым.