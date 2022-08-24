Оккупанты пытаются перевести в пехоту ракетные войска. На это согласился лишь 1% – ГУР

Оккупанты пытаются доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Согласно сообщению, в целях доукомплектования подразделений, которые привлекаются к вооруженной агрессии против Украины, в подразделениях ракетных войск РФ стратегического назначения проводится набор личного состава, добровольно изъявившего желание принять участие в войне против Украины.

На 22 августа, такое желание выразило лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава, сообщили в ГУР.

По данным разведки, командиры соединений и частей морской пехоты из России жалуются, что использование их военных не по назначению приводит к потере ими способностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций.

В результате боевого применения в качестве мотострелковых подразделений, они несут значительные потери в личном составе. Среди них большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье. А доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов (флотилий), которые перед отправкой в зону боевых действий проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно понижает боеспособность подразделений, отметили в ГУР.

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Вадим Ребрина

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