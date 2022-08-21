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В России нехватка желающих воевать, формирование новых подразделений проваливается – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 16:05
В России нехватка желающих воевать, формирование новых подразделений проваливается – ГУР - Фото
Российский оккупант с символикой вторжения в Украину (фото - ЕРА)

В России не могут сформировать новые подразделения из-за нехватки желающих идти на войну. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

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По данным ГУР, в Нижегородской области РФ фактически сорвано формирование танкового батальона, которое длится с начала июля. Там из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали всего около 30.

Для большей мотивированности руководство области обещает выплачивать с 1 сентября по 10 000 рублей в месяц семьям "добровольцев-контрактников", где дети учатся в 10-11 классах. Тем не менее, как сообщает ГУР, это не привело к значительному притоку желающих отправиться на войну.

Украинская разведка сообщает, что в РФ создали "новую мобилизационную систему". Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу – в каждой региональной единице формируются подразделения, финансируемые за счет местного бюджета.

"В зону особого внимания "рекрутеров" попадают в первую очередь представители "малых народов" и беднейшее население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший "протестный потенциал" из-за ухудшения социально-экономической ситуации", – сообщает разведка.

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Оксана Житнюк
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