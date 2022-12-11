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Оккупанты пытаются покупать лояльность местных жителей за рубли – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 18:43
Оккупанты пытаются покупать лояльность местных жителей за рубли – Генштаб - Фото
Фото – Facebook Генеральный штаб ВСУ

Россияне пытаются купить лояльность населения на временно оккупированных территориях, выплачивая пенсионерам по 10 000 рублей и устанавливая большую зарплату тем, кто согласился работать в органах оккупационной власти. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ. 

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Кроме того, на временно оккупированных Россией территориях продолжается принудительная паспортизация, из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривни, а население заставляют переходить на рубли.

Генштаб сообщает, что противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны ВСУ на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На остальных участках противник вел в основном оборонительные операции и артиллерийские обстрелы. 

Сохраняется угроза ударов ракетами и ударными БПЛА по объектам энергетической и критической инфраструктур на всей территории Украины.

Авиация ВСУ в течение 11 декабря нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники. Ракетные и артиллерийские силы поразили семь командных пунктов, 10 районов сосредоточения личного состава, а также район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.

  • С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 94 140 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Сергій Бережний
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