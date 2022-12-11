Потери России в Украине с начала войны превысили 94 000 человек – Генштаб ВСУ

Армия России в течение 10 декабря потеряла в Украине около 380 военных. Потери в технике, не считая десяти сбитых "шахедов", были минимальными. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 94 140 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 94140 (+380) человек ликвидировано,

→ танков – 2942 (+2),

→ боевых бронированных машин – 5920 (+3),

→ артиллерийских систем – 1928 (+1),

→ РСЗО – 397 (0),

→ средств ПВО – 211 (0),

→ самолетов – 281 (0),

→ вертолетов – 264 (+1),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1613 (+10),

→ крылатых ракет – 592 (0),

→ кораблей/катеров – 16 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 4540 (+5),

→ спецтехники – 167(0).

Украинские военные за сутки отразили 11 российских атак на Донбассе.

10 декабря канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Путин во всех телефонных разговорах давал понять, что его цель в Украине – "что-то завоевать".

Андрій Водяний

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