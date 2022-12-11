Украинские военные за сутки отбили 11 российских атак на Донбассе: где шли бои

Силы обороны за прошедшие сутки отбили вражеские атаки возле 11 населенных пунктов на востоке Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в воскресенье, 11 декабря.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Основные усилия россияне сосредоточили вдоль трассы, которая ведет из свободного Купянска в оккупированную Кременную, а также возле Бахмута.

Бои происходили в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Житловка, Серебрянское и Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области.

Вдоль линии фронта от Сумской до Херсонской области происходят обстрелы.

На Северодонецком направлении у оккупантов наблюдается некомплект подразделений, поэтому они усилили принудительную мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в городе Хрустальный (бывший Красный Луч).

По данным Генштаба, с 24 февраля по 10 декабря россияне потеряли в войне против Украины около 93 390 военных убитыми.

10 декабря канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Путин во всех телефонных разговорах давал понять, что его цель в Украине – "что-то завоевать".

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.