Украинские военные за сутки отбили 11 российских атак на Донбассе: где шли бои
Силы обороны за прошедшие сутки отбили вражеские атаки возле 11 населенных пунктов на востоке Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в воскресенье, 11 декабря.
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Основные усилия россияне сосредоточили вдоль трассы, которая ведет из свободного Купянска в оккупированную Кременную, а также возле Бахмута.
Бои происходили в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Житловка, Серебрянское и Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области.
Вдоль линии фронта от Сумской до Херсонской области происходят обстрелы.
На Северодонецком направлении у оккупантов наблюдается некомплект подразделений, поэтому они усилили принудительную мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в городе Хрустальный (бывший Красный Луч).
- По данным Генштаба, с 24 февраля по 10 декабря россияне потеряли в войне против Украины около 93 390 военных убитыми.
- 10 декабря канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Путин во всех телефонных разговорах давал понять, что его цель в Украине – "что-то завоевать".
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