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Украинские военные за сутки отбили 11 российских атак на Донбассе: где шли бои

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 07:35
Украинские военные за сутки отбили 11 российских атак на Донбассе: где шли бои - Фото
Фото: 93 ОМБр ''Холодний Яр''

Силы обороны за прошедшие сутки отбили вражеские атаки возле 11 населенных пунктов на востоке Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в воскресенье, 11 декабря.

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Основные усилия россияне сосредоточили вдоль трассы, которая ведет из свободного Купянска в оккупированную Кременную, а также возле Бахмута.

Бои происходили в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Житловка, Серебрянское и Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области.

Вдоль линии фронта от Сумской до Херсонской области происходят обстрелы.

На Северодонецком направлении у оккупантов наблюдается некомплект подразделений, поэтому они усилили принудительную мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в городе Хрустальный (бывший Красный Луч).

Андрій Водяний
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Донецкая область война луганская область генштаб
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