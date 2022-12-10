Шольц: Во всех разговорах Путин четко говорит, что всецело стремится что-то завоевать

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от своих имперских амбиций, так как во всех телефонных разговорах он давал понять, что его цель – "что-то завоевать". Об этом Шольц сказал на встрече с избирателями в Потсдаме, сообщает Bild.

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Канцлер Германии считает, что Путин вряд ли пойдет на какие-то уступки в войне против Украины.

"Всякий раз, когда я разговариваю с Путиным, он также очень точно говорит, что всецело стремится что-то завоевать. Он просто хочет силой отобрать часть украинской территории", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что большие потери в рядах российской армии не влияют на цели диктатора РФ.

"Мы точно не знаем, сколько российских солдат погибло. Но вполне может быть, что их 100 000 (по данным Генштаба ВСУ, уже более 93 000, – ред.)", – сказал Шольц.

При этом немецкий канцлер хочет продолжать созваниваться с Путиным. Несмотря на все разногласия, канцлер Германии считает, что нужно продолжать общаться с диктатором РФ, чтобы "проверить", изменились ли его цели по поводу Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за прямой контакт с российским диктатором – считает это "лучшим способом возобновить отношения". Также Макрон заявил, что хотел бы, чтобы РФ были гарантии безопасности после войны.

Шольц поддержал в этом Макрона – сказал, что в Берлине, "конечно, готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе", и союзники "уже предлагали это до войны, и в этой позиции ничего не изменилось".

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Оксана Житнюк

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