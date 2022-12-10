Силы обороны Украины уничтожили еще 370 оккупантов: сводка потерь армии РФ
За сутки армия Россия потеряла 370 военных ликвидированными, с начала полномасштабной войны – 93 760. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
С 24 февраля по 10 декабря Силы обороны Украины уничтожили:
личного состава ‒ около 93 760 (+370) человек ликвидировано;
танков ‒ 2940 (+3);
боевых бронированных машин ‒ 5917 (+5);
артиллерийских систем ‒ 1927 (+1);
РСЗО ‒ 397 (+2);
средств ПВО ‒ 211 (0);
самолетов ‒ 281 (0);
вертолетов ‒ 264 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1603 (0);
крылатых ракет ‒ 592 (0);
кораблей/катеров ‒ 16 (0);
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4535 (+4);
спецтехники ‒ 167 (+3).
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