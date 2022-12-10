Силы обороны Украины уничтожили еще 370 оккупантов: сводка потерь армии РФ

За сутки армия Россия потеряла 370 военных ликвидированными, с начала полномасштабной войны – 93 760. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

С 24 февраля по 10 декабря Силы обороны Украины уничтожили:

личного состава ‒ около 93 760 (+370) человек ликвидировано;

танков ‒ 2940 (+3);

боевых бронированных машин ‒ 5917 (+5);

артиллерийских систем ‒ 1927 (+1);

РСЗО ‒ 397 (+2);

средств ПВО ‒ 211 (0);

самолетов ‒ 281 (0);

вертолетов ‒ 264 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1603 (0);

крылатых ракет ‒ 592 (0);

кораблей/катеров ‒ 16 (0);

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4535 (+4);

спецтехники ‒ 167 (+3).

Ночью 10 декабря Воздушные силы ВСУ уничтожили 10 иранских дронов.

Наталія Медведєва

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