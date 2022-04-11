Оккупанты пытаются штурмовать Северодонецк, но безуспешно — сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты не отказываются от планов полного захвата территории Донецкой и Луганской областей. Они пытаются штурмовать Северодонецк, обстреливают Попасную из ракетных комплексов "Точка-У". Попытки россиян продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения безуспешны. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 11 апреля.

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На Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать Харьков, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

В районе Изюма оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

В Мариуполе противник производит штурмовые действия в отдельных районах города.

На Южнобужском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. В подразделениях противника наблюдаются единичные случаи дезертирства.

В Херсоне оккупанты распространяют среди местных жителей информационные бюллетени, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, обоснование "специальной военной операции", рекламируются российские Telegram-каналы, в которых содержится якобы "достоверная" информация. Гражданам Украины навязывают оформление социальных выплат, в частности пенсий, по законам РФ.

На временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей ОРДЛО.

В Луганске оккупанты начали очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие РФ проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

Вместе с тем, в Алчевске с начала боевых действий среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших.

Среди личного состава оккупационных подразделений во временно оккупированном Крыму распространяется информация, что ВСУ планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха на Крымский полуостров.

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Вадим Ребрина

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