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Наступление оккупантов на Донбассе может начаться в ближайшее время – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 17:02
Наступление оккупантов на Донбассе может начаться в ближайшее время – Минобороны - Фото
Александр Мотузяник (Скриншот из видео)

Активные боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей могут начаться в ближайшее время, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга в Медиа Центре Украины.

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"Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях в ближайшее время. В то же время украинская армия готова к этому", — сказал он.

Спикер отметил, что спрогнозировать, когда именно начнется наступление, невозможно, но есть сообщения западных источников. 

Основные усилия оккупантов направлены сейчас на подготовку к разгрому группировки Объединенных сил, установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями и обеспечение устойчивого сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Также россияне пытаются улучшить тактическое положение в Южнобужском районе и закрепиться в административных границах Херсонской области.

Часть подразделений военные РФ оставили в Гомельской области Беларуси и Брянской и Белгородской областях России, вероятно, чтобы демонстрировать там свое военное присутствие и сковывать украинские войска, добавил Мотузяник.

  • По словам главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, российская армия подтягивает до 60 000 военных для битвы на Донбассе. Он ожидает, что наступление может начаться через три-четыре дня. Гайдай сказал, что армия РФ накапливает силы так, чтобы "100% совершить прорыв" и не повторить "дебильного блицкрига".

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Наталия Фреик
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