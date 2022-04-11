Наступление оккупантов на Донбассе может начаться в ближайшее время – Минобороны
Активные боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей могут начаться в ближайшее время, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга в Медиа Центре Украины.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях в ближайшее время. В то же время украинская армия готова к этому", — сказал он.
Спикер отметил, что спрогнозировать, когда именно начнется наступление, невозможно, но есть сообщения западных источников.
Основные усилия оккупантов направлены сейчас на подготовку к разгрому группировки Объединенных сил, установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями и обеспечение устойчивого сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Также россияне пытаются улучшить тактическое положение в Южнобужском районе и закрепиться в административных границах Херсонской области.
Часть подразделений военные РФ оставили в Гомельской области Беларуси и Брянской и Белгородской областях России, вероятно, чтобы демонстрировать там свое военное присутствие и сковывать украинские войска, добавил Мотузяник.
- По словам главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, российская армия подтягивает до 60 000 военных для битвы на Донбассе. Он ожидает, что наступление может начаться через три-четыре дня. Гайдай сказал, что армия РФ накапливает силы так, чтобы "100% совершить прорыв" и не повторить "дебильного блицкрига".
Читайте также: Подготовка к битве за Донбасс. Россия собрала на аэродроме в Воронеже 32 Су-27: фото
Комментарии