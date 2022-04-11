Наступление оккупантов на Донбассе может начаться в ближайшее время – Минобороны

Активные боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей могут начаться в ближайшее время, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга в Медиа Центре Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях в ближайшее время. В то же время украинская армия готова к этому", — сказал он.

Спикер отметил, что спрогнозировать, когда именно начнется наступление, невозможно, но есть сообщения западных источников.

Основные усилия оккупантов направлены сейчас на подготовку к разгрому группировки Объединенных сил, установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями и обеспечение устойчивого сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Также россияне пытаются улучшить тактическое положение в Южнобужском районе и закрепиться в административных границах Херсонской области.

Часть подразделений военные РФ оставили в Гомельской области Беларуси и Брянской и Белгородской областях России, вероятно, чтобы демонстрировать там свое военное присутствие и сковывать украинские войска, добавил Мотузяник.

По словам главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, российская армия подтягивает до 60 000 военных для битвы на Донбассе. Он ожидает, что наступление может начаться через три-четыре дня. Гайдай сказал, что армия РФ накапливает силы так, чтобы "100% совершить прорыв" и не повторить "дебильного блицкрига".

Читайте также: Подготовка к битве за Донбасс. Россия собрала на аэродроме в Воронеже 32 Су-27: фото

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.