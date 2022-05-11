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Оккупанты пытаются скрыть участие в войне: требуют фальшивые документы от командиров – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 11:37
Оккупанты пытаются скрыть участие в войне: требуют фальшивые документы от командиров – ГУР - Фото
Фото: Минобороны

Российские оккупанты требуют от военного руководства предоставить им фальшивые документы о пребывании в отпуске или на лечении во время вторжения России в Украину, чтобы избежать ответственности за массовые убийства. Об этом сообщает разведка Минобороны.

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Некоторые военные армии РФ требуют документы о том, что они якобы не проходили службу на момент начала вторжения России в Украину.

По данным разведки, такая практика происходит в основном в частях воздушно-космической армии РФ. Такие же требования выдвигают командирам РФ и бывшие военные, которые принимали участие в подготовке вторжения.

В частности, ГУР установило лица военных преступников из 277 бомбардировочного авиационного полка, который дислоцируется на аэродроме Хурба Хабаровского края.

Как отмечает разведка, большинство из этих оккупантов наносили ракетные удары по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси  – Лида и Барановичи, а также аэродромов в России  – Борисоглебск и Мариновка.

ГУР опубликовало список командного и летного состава этого подразделения армии РФ. Их насчитывается 97 человек. 

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Наталия Фреик
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