Оккупанты размещают военных в школах, где продолжаются занятия – Генштаб

Оккупанты в Запорожской области размещают военные подразделения в школах, где продолжаются занятия, а в Горловке готовятся мобилизовать в армию России сотрудников местных коммунальных служб. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россияне продолжают использовать учебные заведения на временно оккупированных территориях Украины как укрытия для своих подразделений – в Васильевском районе Запорожской области в зданиях школ оккупанты разместили личный состав. При этом учебный процесс в этих школах продолжается, дети посещают в них занятия, сообщает Генштаб.

Оккупанты также продолжают мобилизационные мероприятия на территории временно оккупированной Луганской области. С 5 декабря текущего года всем предприятиям региона разосланы карточки воинского учета для сотрудников.

Во временно оккупированной Горловке, как сообщается, мобилизации подлежат сотрудники местных коммунальных предприятий.

По данным Генштаба, противник пытается восстановить утраченное положение на Лиманском направлении и восстанавливает железнодорожную инфраструктуру в Запорожской области.

Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На прочих направлениях ведут оборону и обстрелы.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Авиация ВСУ в течение 17 декабря нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники противника и три удара по позициям ЗРК.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили два склада боеприпасов.

Читайте также: В Бердянске россияне вводят круглосуточный комендантский час на Новый год — Генштаб

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.