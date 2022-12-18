В Бердянске россияне вводят круглосуточный комендантский час на Новый год — Генштаб
Российские захватчики планируют ввести круглосуточный комендантский час на Новый год на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что командование противника хочет ввести круглосуточный комендантский час в Черниговке Бердянского района с 25 декабря, а в самом Бердянске — с 30 декабря по 3 января 2023 года.
Также подтверждается огневое поражение оккупантов 16 декабря — ВСУ нанесли удары по скоплениям живой силы, военной техники и двум складам боеприпасов РФ.
Потери россиян составили более 150 раненых, уничтожено 10 единиц боевой техники разных видов.
- Недавно ВСУ нанесли ряд ударов по российским оккупантам в Запорожской области, противник потерял около 240 человек ранеными.
- Украинские воины уничтожили руководящий состав 58 общевойсковой армии России во временно оккупированном Мелитополе.
- Россияне несут потери под Запорожьем и опасаются приезда диверсантов в Бердянск.
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