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В Бердянске россияне вводят круглосуточный комендантский час на Новый год — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 07:04
В Бердянске россияне вводят круглосуточный комендантский час на Новый год — Генштаб - Фото
Бердянск под оккупацией (Фото: РосСМИ)

Российские захватчики планируют ввести круглосуточный комендантский час на Новый год на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что командование противника хочет ввести круглосуточный комендантский час в Черниговке Бердянского района с 25 декабря, а в самом Бердянске — с 30 декабря по 3 января 2023 года. 

Также подтверждается огневое поражение оккупантов 16 декабря — ВСУ нанесли удары по скоплениям живой силы, военной техники и двум складам боеприпасов РФ.

Потери россиян составили более 150 раненых, уничтожено 10 единиц боевой техники разных видов. 

Читайте также: Залужный: ВСУ сейчас готовят наступательную операцию на одном направлении, она на подходе

Дмитро Гриниченко
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