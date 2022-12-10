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Россияне несут потери под Запорожьем и опасаются приезда диверсантов в Бердянск – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 18:34
Россияне несут потери под Запорожьем и опасаются приезда диверсантов в Бердянск – Генштаб - Фото
Оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты потеряли до 150 военных ранеными на временно оккупированной территории Запорожской области, а в Бердянске войска РФ усиливают контрдиверсионные мероприятия. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Генштаб подтвердил поражение района сосредоточения россиян под Запорожьем – до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу Мелитополя. Информация об убитых россиянах уточняется.

Генштаб сообщает, что на блокпостах вокруг города Бердянск Запорожской области россияне ужесточили контрдиверсионные мероприятия. Там возросло количество военных РФ, а проверки гражданских лиц стали проводить более тщательно. Людей без местной регистрации не пропускают в город.

По данным Генштаба, во временно оккупированной Горловке Донецкой области с 8 декабря малому и среднему бизнесу предлагают переходить на отдаленный режим работы в связи с "повышением риска обстрелов" якобы со стороны Сил обороны. Для запугивания местных жителей оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм.

В Луганской области, как сообщает Генштаб, для противодействия многочисленным случаям дезертирства проводится рассылка смс-сообщений абонентам "Лугакома" с предупреждением об уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей.

Читайте также: ВСУ заявили об изменении тактики россиян в Бахмуте – создаются штурмовые отряды и группы

Оксана Житнюк
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война генштаб бердянск мелитополь
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