ВСУ заявили об изменении тактики россиян в Бахмуте – создаются штурмовые отряды и группы

В районе Бахмута Донецкой области, где продолжаются самые ожесточенные бои на фронте, россияне изменили тактику и теперь создают штурмовые отряды, которые делятся на группы и подгруппы. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Главные усилия, по его словам, оккупанты сосредотачивают на Бахмутском и Авдеевском направлениях – атаки там происходят каждые сутки с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации.

"Враг изменил тактику. Вместо использования ротных батальонных порядков сейчас он создает штурмовые отряды, в составе которых штурмовые группы, а они уже делятся на подгруппы, которые непосредственно штурмуют, а другие прикрывают их огнем. Мы изучаем эту тактику, и на каждый такой военный яд у нас есть противоядие", – сказал Череватый.

По его словам, украинские войска усиливают наблюдение за врагом, в том числе с помощью беспилотников, и стараются заранее наносить удары по россиянам артиллерией и стрелковым оружием при подходе войск РФ к украинским позициям.

Череватый добавил, что несмотря на изменение тактики, "больших стратегических решений" со стороны россиян не наблюдается, и цель противника – измотать украинские силы, прорвать оборону и выйти "хоть на какие-то военно-политические результаты".

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Оксана Житнюк

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