ВСУ заявили об изменении тактики россиян в Бахмуте – создаются штурмовые отряды и группы
В районе Бахмута Донецкой области, где продолжаются самые ожесточенные бои на фронте, россияне изменили тактику и теперь создают штурмовые отряды, которые делятся на группы и подгруппы. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Главные усилия, по его словам, оккупанты сосредотачивают на Бахмутском и Авдеевском направлениях – атаки там происходят каждые сутки с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации.
"Враг изменил тактику. Вместо использования ротных батальонных порядков сейчас он создает штурмовые отряды, в составе которых штурмовые группы, а они уже делятся на подгруппы, которые непосредственно штурмуют, а другие прикрывают их огнем. Мы изучаем эту тактику, и на каждый такой военный яд у нас есть противоядие", – сказал Череватый.
По его словам, украинские войска усиливают наблюдение за врагом, в том числе с помощью беспилотников, и стараются заранее наносить удары по россиянам артиллерией и стрелковым оружием при подходе войск РФ к украинским позициям.
Череватый добавил, что несмотря на изменение тактики, "больших стратегических решений" со стороны россиян не наблюдается, и цель противника – измотать украинские силы, прорвать оборону и выйти "хоть на какие-то военно-политические результаты".
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Британская разведка считает, что Бахмут не обладает особой оперативной ценностью для россиян, но стал для них "символической задачей".
- Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Смотрите также: Минометчики ВСУ "вымели" россиян с позиции под Бахмутом – видео
Комментарии