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Минометчики ВСУ "вымели" россиян с позиции под Бахмутом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 16:36
Видео 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск
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Минометчики 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск нанесли точные удары по позициям россиян в районе Бахмута, где продолжаются самые ожесточенные бои на фронте.

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В 71-й бригаде показали видео "филигранной работы" минометчиков.

"Сориентированные дронами, они буквально вымели оккупантов с позиций вблизи Бахмута. Даже разрытый овраг, который, возможно, спас бы и от ядерного удара, не уберег рашистов от снайперского попадания мины 120-го калибра. Точно и надежно. Говорят, в этих шанцах вражеских движений больше замечено не было", - сообщают "егери".

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Оксана Житнюк
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бахмут война 71 бригада
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