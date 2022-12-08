Минометчики 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск нанесли точные удары по позициям россиян в районе Бахмута, где продолжаются самые ожесточенные бои на фронте.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В 71-й бригаде показали видео "филигранной работы" минометчиков.
"Сориентированные дронами, они буквально вымели оккупантов с позиций вблизи Бахмута. Даже разрытый овраг, который, возможно, спас бы и от ядерного удара, не уберег рашистов от снайперского попадания мины 120-го калибра. Точно и надежно. Говорят, в этих шанцах вражеских движений больше замечено не было", - сообщают "егери".
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Британская разведка считает, что Бахмут не обладает особой оперативной ценностью для россиян, но стал для них "символической задачей".
- Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Смотрите также: "Воюют профессионально, но потихоньку удобряют нашу землю" – видео о боях за Бахмут
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии