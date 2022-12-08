Минометчики 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск нанесли точные удары по позициям россиян в районе Бахмута, где продолжаются самые ожесточенные бои на фронте.

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В 71-й бригаде показали видео "филигранной работы" минометчиков.

"Сориентированные дронами, они буквально вымели оккупантов с позиций вблизи Бахмута. Даже разрытый овраг, который, возможно, спас бы и от ядерного удара, не уберег рашистов от снайперского попадания мины 120-го калибра. Точно и надежно. Говорят, в этих шанцах вражеских движений больше замечено не было", - сообщают "егери".

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Оксана Житнюк

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