Мелитополь. ВСУ уничтожили руководящий состав 58-й общевойсковой армии России — Генштаб
Вооруженные Силы Украины уничтожили руководящий состав 58-й общевойсковой армии России во временно оккупированном Мелитополе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что кроме уничтожения руководства 58-й армии, в районе Энергодара, Токмака и Гуляйполя уничтожено три артиллерийских установки и до десяти единиц военной техники противника.
Также были ранены около 150 оккупантов.
58-я общевойсковая армия— оперативное объединение сухопутных войск РФ. Находится в составе Южного военного округа. Ее подразделения участвовали в геноциде чеченского народа во время агрессии России против Чечни в 1990-2000-х годах, а также в войне РФ против Грузии в 2008 году.
- Недавно ВСУ нанесли ряд ударов по российским оккупантам в Запорожской области, противник потерял около 240 человек ранеными.
- 10 декабря в Мелитополе прозвучали взрывы и начался пожар.
- Тогда же прозвучали взрывы в Крыму. Местные оккупанты говорили о якобы работе российской ПВО.
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