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Мелитополь. ВСУ уничтожили руководящий состав 58-й общевойсковой армии России — Генштаб

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13.12.2022, 18:39
Мелитополь. ВСУ уничтожили руководящий состав 58-й общевойсковой армии России — Генштаб - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили руководящий состав 58-й общевойсковой армии России во временно оккупированном Мелитополе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что кроме уничтожения руководства 58-й армии, в районе Энергодара, Токмака и Гуляйполя уничтожено три артиллерийских установки и до десяти единиц военной техники противника.

Также были ранены около 150 оккупантов.  

58-я общевойсковая армия— оперативное объединение сухопутных войск РФ. Находится в составе Южного военного округа. Ее подразделения участвовали в геноциде чеченского народа во время агрессии России против Чечни в 1990-2000-х годах, а также в войне РФ против Грузии в 2008 году. 

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Дмитро Гриниченко
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война генштаб мелитополь потери России
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