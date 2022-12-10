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В Мелитополе прозвучали взрывы и начался пожар – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 21:53
В Мелитополе прозвучали взрывы и начался пожар – фото, видео - Фото
Фото - Іван Федоров, Telegram

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня, 10 декабря, прозвучали взрывы и начался пожар. Об этом сообщили мэр города Иван Федоров и местные оккупанты.

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По словам Федорова, прилет был на востоке Мелитополя. По предварительной информации, загорелось здание церкви, которое оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое "логово".

Российские пропагандисты сообщают, что в Мелитополе прозвучало пять взрывов, а местные оккупанты заявили об ударе по гостиничному комплексу в центре Мелитополя, в результате чего есть погибшие и раненые. Россияне заявляют, якобы украинская армия нанесла удар из HIMARS.

В Мелитополе прозвучали взрывы и начался пожар – фото, видео
  • Сегодня Генштаб сообщал об успешном ударе ВСУ по россиянам в Запорожской области, в результате чего до 150 оккупантов получили ранения. 50 из них отправили в больницу Мелитополя.
  • Также сегодня прозвучали взрывы в Крыму. Местные оккупанты говорят о якобы работе российской ПВО.

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Оксана Житнюк
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