Оккупанты разрушили ж/д мост между Запорожьем и Энергодаром – ОГА

Войска оккупантов уничтожили железнодорожный мост стратегического значения, который соединяет Запорожье и Энергодар. Об этом сообщает telegram-канал Запорожской ОГА.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что сегодня мирные жители не пустили российских военных в город. В Энергодаре находится Запорожская АЭС – самая крупная электростанция в Европе. Ее сотрудники вышли на дорогу, чтобы не пропустить армию РФ.

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Также враг нанес значительные повреждения инфраструктуре города Васильевка, информируют областные власти.

По сообщению главы приморской громады, на блок-посту оккупанты расстреляли автомобиль, в котором находились двое гражданских мужчин.

В Запорожской областной больнице от ранений умерла молодая военнослужащая из Бердянска, которая служила в военной части Воздушных сил ВСУ.

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Валерия Кондратова

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