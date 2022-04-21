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Оккупанты разрушили железную дорогу в Днепропетровской области. Движение остановлено

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 20:21
Оккупанты разрушили железную дорогу в Днепропетровской области. Движение остановлено - Фото
Железная дорога, жд, полотно (фото — Евгений Пилипенко, LIGA.net)

Оккупанты обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. Разбито железнодорожное полотно. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть", – написал он.

Резниченко пока не может сказать, смогут ли власти возобновить движение.

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Вадим Ребрина
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обстрел днепропетровская область
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