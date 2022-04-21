Оккупанты разрушили железную дорогу в Днепропетровской области. Движение остановлено

Оккупанты обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. Разбито железнодорожное полотно. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть", – написал он.

Резниченко пока не может сказать, смогут ли власти возобновить движение.

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Вадим Ребрина

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