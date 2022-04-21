Оккупанты разрушили железную дорогу в Днепропетровской области. Движение остановлено
21.04.2022, 20:21
Железная дорога, жд, полотно (фото — Евгений Пилипенко, LIGA.net)
Оккупанты обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. Разбито железнодорожное полотно. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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"У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть", – написал он.
Резниченко пока не может сказать, смогут ли власти возобновить движение.
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