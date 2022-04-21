Оккупанты из обстреляли из РСЗО город и село под Кривым Рогом – Вилкул

Вечером 20 апреля российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня город и село Зеленодольской территориальной громады Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Вилкул отметил, что на территории Криворожского района и Днепропетровской области российских войск нет.

"Дальний периметр обороны на южном направлении проходит внутри Херсонской области, там идут бои. И постоянно продолжаются обстрелы освобожденных сел Херсонской области, а также города Зеленодольск Криворожского района", – сказал глава ВА Кривого Рога.

По его словам, примерно в 21:30 из систем залпового огня был обстрелян Зеленодольск, несколько позже – село Большая Костромка.

"Есть проблемы с энергообеспечением. Работают Вооруженные Силы, спасатели, последствия уточняются", – сообщил Вилкул.

В ночь на 19 апреля российские оккупанты провели массированный обстрел нескольких населенных пунктов в Криворожском районе.

Наталия Медведева

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