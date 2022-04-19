Армия РФ массово обстреляла населенные пункты под Кривым Рогом: разрушены дома

Российская армия ночью обстреляла населенные пункты под Кривым Рогом, есть разрушения частных и многоквартирных домов. Об этом сообщил в Facebook глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, армия РФ использовала реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. Под "массовый" обстрел попали Зеленодольск, Марьянское, Великая Костромка и другие.

Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора, жертв нет, добавил Вилкул.

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Марк Сировой

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