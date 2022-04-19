Юг. Оккупанты час безуспешно атаковали у Александровки. Корабли РФ отошли на 200 км
18 апреля на южном направлении российские оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Александровки, а корабли ЧФ РФ отошли подальше от украинских берегов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, почти часовой штурм россиянами украинских позиций в районе Александровки не имел успеха. Враг отступил на восстановление сил.
Военные Вооруженных Сил Украины уничтожили 28 россиян и пять единиц техники, среди которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА.
В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка с ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от украинских берегов. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.
В Николаевской области актуальными остаются угрозы ракетных и артиллерийских ударов.
В Херсонской области враг продолжает психологическое давление и пропаганду среди гражданского населения, а на занятом рубеже обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по позициям украинских военных и по населенным пунктам с мирным населением.
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