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Юг. Оккупанты час безуспешно атаковали у Александровки. Корабли РФ отошли на 200 км

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 01:52
Юг. Оккупанты час безуспешно атаковали у Александровки. Корабли РФ отошли на 200 км - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ЗСУ)

18 апреля на южном направлении российские оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Александровки, а корабли ЧФ РФ отошли подальше от украинских берегов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, почти часовой штурм россиянами украинских позиций в районе Александровки не имел успеха. Враг отступил на восстановление сил.

Военные Вооруженных Сил Украины уничтожили 28 россиян и пять единиц техники, среди которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА.

В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка с ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от украинских берегов. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.

В Николаевской области актуальными остаются угрозы ракетных и артиллерийских ударов.

В Херсонской области враг продолжает психологическое давление и пропаганду среди гражданского населения, а на занятом рубеже обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по позициям украинских военных и по населенным пунктам с мирным населением.

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Наталия Медведева
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