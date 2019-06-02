Оккупанты РФ бомбили в Крыму инфраструктуру и войска "противника"

Авиадартс-2019 (фото - Минобороны РФ)

Военно-космические силы страны-оккупанта РФ провели показательны в захваченном Крыму на полигоне Чауда - самолеты Су-34 и Су-24М нанесли удары по наземным целям условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Созданная мишенная обстановка на полигоне была максимально приближена к боевой. Различные типы мишеней имитировали колонны военной техники, завод по изготовлению взрывных устройств, отдельно стоящие объекты, командные пункты управления войсками", - сказано в сообщении.

Всего было скинуто более 50 бомб ОФАБ 250-270, около 200 пусков неуправляемых авиационных ракет, а также, более 500 выстрелов из 30-мм пушки ОФЗ-30ГШ.

Замкомандующего ВКС РФ Андрей Юдин сказал, что основной подготовки российских военных является боевой опыт, полученный в Сирии.

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