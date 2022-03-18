Оккупанты сооружают земляные валы под Киевом — CNN

Согласно спутниковым снимкам Maxar Technologies, российские военные буквально окапываются, сооружая земляные валы вокруг своей военной техники к северо-западу от Киева. Об этом сообщает CNN.

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На новых спутниковых снимках видны защитные валы вокруг российской военной техники в районе села Озера Бородянского района и аэропорта Антонов.

В деревнях Здвижевка и Берестянка, расположенных дальше на северо-запад, также можно увидеть российскую военную технику и сооружения насыпей.

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Вадим Ребрина

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