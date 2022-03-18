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Оккупанты сооружают земляные валы под Киевом — CNN

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 23:58

Согласно спутниковым снимкам Maxar Technologies, российские военные буквально окапываются, сооружая земляные валы вокруг своей военной техники к северо-западу от Киева. Об этом сообщает CNN.

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На новых спутниковых снимках видны защитные валы вокруг российской военной техники в районе села Озера Бородянского района и аэропорта Антонов.

В деревнях Здвижевка и Берестянка, расположенных дальше на северо-запад, также можно увидеть российскую военную технику и сооружения насыпей.

Оккупанты сооружают земляные валы под Киевом — CNN

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Вадим Ребрина
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Россия война киев оккупанты
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