Оккупанты совершили массированный авианалет и потеряли сразу три самолета – ВС ВСУ
27 марта российские оккупанты совершили массированный авианалет и потеряли сразу три самолета. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.
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Как отмечается, начало суток в воздушном пространстве Украины прошло относительно спокойно.
Утром в Харьковской области был сбит самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а в Киевской – вертолет и БпЛА оккупантов.
Обострение обстановки началось ближе к 22:00 – по всей стране были объявлены воздушные тревоги.
Российские оккупанты совершили массированный авианалет с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета.
По ряду объектов инфраструктуры враг нанес удары крылатыми ракетами, две – сбиты противовоздушной обороной.
Авиация ВС ВСУ под прикрытием истребителей совершила несколько налетов на вражеские войска.
За сутки 27 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили:
- 4 самолета;
- 1 вертолет;
- 2 БпЛА;
- 2 крылатые ракеты.
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