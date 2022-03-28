Оккупанты совершили массированный авианалет и потеряли сразу три самолета – ВС ВСУ

27 марта российские оккупанты совершили массированный авианалет и потеряли сразу три самолета. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

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Как отмечается, начало суток в воздушном пространстве Украины прошло относительно спокойно.

Утром в Харьковской области был сбит самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а в Киевской – вертолет и БпЛА оккупантов.

Обострение обстановки началось ближе к 22:00 – по всей стране были объявлены воздушные тревоги.

Российские оккупанты совершили массированный авианалет с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета.

По ряду объектов инфраструктуры враг нанес удары крылатыми ракетами, две – сбиты противовоздушной обороной.

Авиация ВС ВСУ под прикрытием истребителей совершила несколько налетов на вражеские войска.

За сутки 27 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили:

- 4 самолета;

- 1 вертолет;

- 2 БпЛА;

- 2 крылатые ракеты.

Наталия Медведева

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