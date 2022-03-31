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Оккупанты создают новую группировку войск на Слобожанском направлении — Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 20:10
Оккупанты создают новую группировку войск на Слобожанском направлении — Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении. Цель – установление контроля над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 31 марта.

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Враг продолжает атаковать Попасную, предположительно, с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

На Северском направлении фиксируется переброска в беларуский Гомель наемников из стран Ближнего Востока.

29 марта на военный аэродром Гомель переброшены 200 наемников. Кроме того, Россия продолжает переброску ракетных подразделений в Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Так, в район Гомеля переброшены три ракетных комплекса "Искандер" и два комплекса ПВО "С-300" для их прикрытия.

Бросая военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.

На временно занятых территориях россияне продолжают ограничивать в передвижении местное население. Захватчики берут людей в заложники и вывозят награбленные у мирных жителей продукты.

Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ Россия война оккупанты сводка
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