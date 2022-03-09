Эвакуация из Бучи и Гостомеля сорвана оккупантами. 50 автобусов заблокированы в Стоянке

ОБНОВЛЕНО В 17:25. Эвакуация сорвана. Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно вывезти мирных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Бучанского городского совета.



"Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными", – говорится в сообщении. Из Ворзеля эвакуация продолжается: водители сделали уже второй спасительный круг и перевозят жителей в Киев.

РАНЕЕ. Российские оккупанты заблокировали около 50 эвакуационных автобусов в Стоянке (Киевская область) — не дают проезд колонне. Об этом сообщает Telegram-канал Бучанского горсовета.

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Через Стоянку и Белогородку, по договоренности с Россией, пролегает гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Бучи, Ирпеня, Ворзеля, Гостомеля, Бородянки.

"Идут переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта. Напоминаем, что о зеленом коридоре была договоренность на наивысшем уровне", – говорится в сообщении.

Перед этим в Белогородку прибыли первые автобусы с эвакуированными. Всем, кто в этом нуждается, оказывается необходимая медпомощь. Дальше людей отправят в Киев.

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Валерия Кондратова

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