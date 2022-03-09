UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эвакуация из Бучи и Гостомеля сорвана оккупантами. 50 автобусов заблокированы в Стоянке

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 17:25

ОБНОВЛЕНО В 17:25. Эвакуация сорвана. Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно вывезти мирных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Бучанского городского совета.

"Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными", – говорится в сообщении. Из Ворзеля эвакуация продолжается: водители сделали уже второй спасительный круг и перевозят жителей в Киев.

РАНЕЕ. Российские оккупанты заблокировали около 50 эвакуационных автобусов в Стоянке (Киевская область) — не дают проезд колонне. Об этом сообщает Telegram-канал Бучанского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Через Стоянку и Белогородку, по договоренности с Россией, пролегает гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Бучи, Ирпеня, Ворзеля, Гостомеля, Бородянки.

"Идут переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта. Напоминаем, что о зеленом коридоре была договоренность на наивысшем уровне", – говорится в сообщении.

Эвакуация из Бучи и Гостомеля сорвана оккупантами. 50 автобусов заблокированы в Стоянке

Перед этим в Белогородку прибыли первые автобусы с эвакуированными. Всем, кто в этом нуждается, оказывается необходимая медпомощь. Дальше людей отправят в Киев.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эвакуация война с россией зеленый коридор
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 