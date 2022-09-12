Оккупанты ударили по густонаселенному массиву Харькова – Терехов

Российские оккупанты второй раз за день обстреляли Харьков — на этот раз, по предварительной информации, удар был нанесен по густонаселенному району. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"Очередной обстрел Харькова. Теперь под ударом Немышлянский район. Предварительно – удар по густо заселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет", – написал он.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также об обстреле сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" – написал он.

Ранее сегодня российские оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего в городе пропали свет и вода.

Вадим Ребрина

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