Харьков. РФ снова ударила по критической инфраструктуре, пропали свет и вода — Терехов
Российские оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего в городе пропали свет и вода. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
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По его словам, повторяется ситуация вечера 11 сентября — из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение.
Терехов заявил, что энергетики, спасатели и сотрудники коммунальных служб работают над устранением последствий обстрелов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее сообщал, что в результате обстрела погиб один человек, а четверо получили ранения.
- Вечером 11 сентября РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове.
- Россия прощупывает почву, зимой подобных ударов будет больше, заявил после обстрелов энергетической инфраструктуры глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Электро- и водоснабжение Харькова и области восстановлено на 80%, сообщает замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
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