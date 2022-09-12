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Харьков. РФ снова ударила по критической инфраструктуре, пропали свет и вода — Терехов

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 14:23
Харьков. РФ снова ударила по критической инфраструктуре, пропали свет и вода — Терехов - Фото
Игорь Терехов (Фото: горсовет Харькова)

Российские оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего в городе пропали свет и вода. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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По его словам, повторяется ситуация вечера 11 сентября — из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. 

Терехов заявил, что энергетики, спасатели и сотрудники коммунальных служб работают над устранением последствий обстрелов. 

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее сообщал, что в результате обстрела погиб один человек, а четверо получили ранения. 

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Дмитро Гриниченко
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