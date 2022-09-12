Россия нанесла удар по Харькову, есть погибший и раненные — глава ОВА

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Российские оккупанты нанесли удар по Харькову, местных жителей призывают находиться в укрытиях. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, оккупанты ударили по областному центру, информация о пострадавших устанавливается.

Он призвал жителей города не выходить из укрытий и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По сообщениям местных пабликов, в городе продолжают звучать громкие взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

ОБНОВЛЕНО в 13:54. Синегубов заявил, что удар наносился по Киевскому и Основянскому районам Харькова. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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Дмитро Гриниченко

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