Россия нанесла удар по Харькову, есть погибший и раненные — глава ОВА
Российские оккупанты нанесли удар по Харькову, местных жителей призывают находиться в укрытиях. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, оккупанты ударили по областному центру, информация о пострадавших устанавливается.
Он призвал жителей города не выходить из укрытий и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
По сообщениям местных пабликов, в городе продолжают звучать громкие взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
ОБНОВЛЕНО в 13:54. Синегубов заявил, что удар наносился по Киевскому и Основянскому районам Харькова. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.
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- Россия прощупывает почву, зимой подобных ударов будет больше, заявил после обстрелов энергетической инфраструктуры глава МИД Дмитрий Кулеба.
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