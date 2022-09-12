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Россия нанесла удар по Харькову, есть погибший и раненные — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 13:23
Россия нанесла удар по Харькову, есть погибший и раненные — глава ОВА - Фото
Олег Синегубов (Фото: скриншот с видео)
обновлено

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову, местных жителей призывают находиться в укрытиях. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

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По его словам, оккупанты ударили по областному центру, информация о пострадавших устанавливается. 

Он призвал жителей города не выходить из укрытий и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По сообщениям местных пабликов, в городе продолжают звучать громкие взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

ОБНОВЛЕНО в 13:54. Синегубов заявил, что удар наносился по Киевскому и Основянскому районам Харькова. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. 

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Дмитро Гриниченко
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война Харьков обстрелы олег синегубов
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