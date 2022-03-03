Оккупанты ударили по Изюму. Есть погибшие, среди них двое детей – заммэра
Оккупанты ударили по Изюму Харьковской области. Снаряды упали на многоэтажку и частный дом. Погибли восемь человек, из них двое — дети. Об этом сообщают Центр стратегических коммуникаций при СНБО и Суспильне со ссылкой на заммэра города Вадима Мацокина.
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Согласно сообщению Центра, бомбы упали на многоэтажку и частный дом.
Суспильному Мацокин сказал, что погибли шестеро взрослых и двое детей. Четверо взрослых и двое детей из числа погибших, по словам заммэра, находились в частном доме.
В Facebook чиновник написал, что в центре города – значительные разрушения. "На Украинской уже 8 трупов. Попали в полицию. Пожар", – сообщил он.
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