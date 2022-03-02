Российские оккупанты нанесли авиаудар по Южному жд-вокзалу Киева: видео
Сегодня, 2 февраля, около 20:45, российские оккупанты нанесли авиаудар по Южному железнодорожному вокзалу Киева. Об этом сообщает Укрзализныця.
"Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей", – говорится в сообщении.
Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.
Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов продолжается.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, взрывом повредило теплотрассу, это может привести к проблемам с отоплением.
Недалеко от Южного вокзала находится здание Минобороны.
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