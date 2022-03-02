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Российские оккупанты нанесли авиаудар по Южному жд-вокзалу Киева: видео

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02.03.2022, 21:36
Российские оккупанты нанесли авиаудар по Южному жд-вокзалу Киева: видео - Фото
Иллюстративное фото: Укрзализныця/Facebook

Сегодня, 2 февраля, около 20:45, российские оккупанты нанесли авиаудар по Южному железнодорожному вокзалу Киева. Об этом сообщает Укрзализныця.

"Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей", – говорится в сообщении.

Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов продолжается.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, взрывом повредило теплотрассу, это может привести к проблемам с отоплением.

Недалеко от Южного вокзала находится здание Минобороны.

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Наталия Медведева
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киев авиаудар
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