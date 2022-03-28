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Оккупанты ударили ракетами по Ровенской области

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 21:43
Оккупанты ударили ракетами по Ровенской области - Фото
Віталій Коваль (скріншот з відео)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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"Враг снова нанес ракетный удар по Ровенской области. Это снова нефтебаза. На место выехали ГСЧС и химлаборатория", – сказал он.

26 марта вечером россияне нанесли ракетный удар по городу Дубно Ровенской области. Под обстрел попала местная нефтебаза, в результате чего произошло возгорание. Нефтебаза разрушена.

Вадим Ребрина
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Россия война ровно нефтебаза
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