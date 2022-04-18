Оккупанты удерживают в заложниках около 1000 мирных украинцев, их пытают – Верещук

Российские оккупанты удерживают в заложниках около 1000 украинских мирных жителей. Каждая вторая – женщина. Об этом на встрече с представителями Международного уголовного суда заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук, сообщает пресс-служба ведомства.

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По ее словам, оккупанты захватили украинских журналистов, активистов, волонтеров, лидеров общественного мнения, священников и подвергают пыткам.

Уже есть многочисленные доказательства бесчеловечного отношения к ним со стороны карательных органов России, в том числе – показания уже освобожденных людей, отметила Верещук.

При этом, по ее словам, отдавать их украинской стороне оккупанты не спешат – процесс идет очень медленно и под большим давлением.

Содержание украинских мирных граждан в российских тюрьмах – одно из вопиющих преступлений и акт терроризма, убеждена министр.

Она призвала международное сообщество содействовать скорейшему прекращению террора со стороны России и освобождению гражданских украинцев.

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Вадим Ребрина

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