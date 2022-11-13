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Оккупанты укрепляют Мелитополь и оставляют минимум войск в Херсонской области – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 18:41
Оккупанты укрепляют Мелитополь и оставляют минимум войск в Херсонской области – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Россия усиливает группировку оккупационных войск в районе Мелитополя и строит возле города укрепления, а на временно оккупированной части Херсонской области сокращает личный состав. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб отмечает усиление группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области, вокруг города строятся укрепления и фортификационные сооружения. В город прибывают колонны со стороны Токмака, а гражданским лицам запрещено приближаться к району аэродрома Мелитополя.

При этом в населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области, которые пока остаются под контролем противника, наблюдается уменьшение количества личного состава, в городах остается минимальное число оккупантов, полагает Генштаб.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании ВСУ и продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время РФ ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение 13 ноября оккупанты нанесли один ракетный и шесть авиационных ударов, более 14 обстрелов из РСЗО.

Авиация ВСУ нанесла по врагу 16 ударов – по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, а также по шести позициям ЗРК противника.

Ракетные войска и артиллерия Украины поразили командный пункт и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники.

  • ВСУ нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряный в районе Новой Каховки, где находились до 500 оккупантов, сообщал Генштаб в утренней сводке.
Сергій Бережний
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генштаб Генштаб ВСУ сводка мелитополь Херсонская область война
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