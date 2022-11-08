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Оккупанты устанавливают на танки "дополнительную броню" – канализационные люки: видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 15:20
Оккупанты устанавливают на танки
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

В Херсонской области на одном из подбитых российских танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения. Но это им не помогло, сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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ДШУ опубликовали видео эффективного уничтожения украинскими десантниками военной техники и личного состава вооруженных сил страны-агрессора.

"Хочется заметить, что враг, для того, чтобы выжить, прибегает к различным, иногда бессмысленным уловкам. Так на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения. Но это не помогло им спастись – финал все равно один. Так и дальше будет с каждым захватчиком!" – говорится в сообщении.

Смотрите также: В Одессокой области ликвидировали противокорабельную мину, которую прибило к побережью: видео

Вадим Ребрина
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ДШВ ВСУ война танк
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