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Оккупанты устроили госпиталь в детском саду под Скадовском, он переполнен – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 19:39
Оккупанты устроили госпиталь в детском саду под Скадовском, он переполнен – Генштаб - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты устроили госпиталь в детском саду на пока еще оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке 30 января.

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Как отмечается, в населенном пункте Таврийское Скадовского района Херсонской области, в помещении детского сада, оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих.

"Он переполнен тяжелоранеными захватчиками", – добавили в Генштабе.

Читайте также: Россия атакует на четырех направлениях, Силы обороны наносят потери оккупантам – Генштаб

Наталія Медведєва
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война Херсонская область генштаб
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