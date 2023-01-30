Оккупанты устроили госпиталь в детском саду под Скадовском, он переполнен – Генштаб
30.01.2023, 19:39
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты устроили госпиталь в детском саду на пока еще оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке 30 января.
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Как отмечается, в населенном пункте Таврийское Скадовского района Херсонской области, в помещении детского сада, оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих.
"Он переполнен тяжелоранеными захватчиками", – добавили в Генштабе.
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