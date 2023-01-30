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Россия атакует на четырех направлениях, Силы обороны наносят потери оккупантам – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 19:22
Россия атакует на четырех направлениях, Силы обороны наносят потери оккупантам – Генштаб - Фото
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют на четырех направлениях, Силы обороны наносят потери захватчикам. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке 30 января.

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Как отмечается, россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняются.

На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка и Диброва Луганской области, а также Ямполовка и Ямполь Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Водяное, Красногоровка и Марьинка.

На Новопавловском – обстреляны Водяное, Богоявленка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада боеприпасов оккупантов.

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Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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