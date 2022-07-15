Оккупанты в Херсоне заявили, что будут депортировать украинцев за нелояльность
Коллаборант Владимир Сальдо, который называет себя "главой Херсонской военно-гражданской администрации" оккупантов, собирается депортировать из области жителей за нелояльное отношение к временной российской оккупации.
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В Telegram оккупационной администрации опубликован подписанный Сальдо документ, который запрещает воспрепятствование деятельности оккупационной администрации, дискредитацию внешней политики России и органов государственной власти РФ и распространение о них "заведомо ложной информации", а также "создание угрозы общественной безопасности в иных формах".
За любое из этих "нарушений" херсонцев могут теперь депортировать за пределы региона решением главы оккупационной комендатуры.
- 14 июля сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне ожидается прибытие российских политтехнологов для организации "референдума".
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