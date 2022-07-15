Оккупанты в Херсоне заявили, что будут депортировать украинцев за нелояльность

Коллаборант Владимир Сальдо, который называет себя "главой Херсонской военно-гражданской администрации" оккупантов, собирается депортировать из области жителей за нелояльное отношение к временной российской оккупации.

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В Telegram оккупационной администрации опубликован подписанный Сальдо документ, который запрещает воспрепятствование деятельности оккупационной администрации, дискредитацию внешней политики России и органов государственной власти РФ и распространение о них "заведомо ложной информации", а также "создание угрозы общественной безопасности в иных формах".

За любое из этих "нарушений" херсонцев могут теперь депортировать за пределы региона решением главы оккупационной комендатуры.

14 июля сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне ожидается прибытие российских политтехнологов для организации "референдума".

Сергей Бережной

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