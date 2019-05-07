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07.05.2019, 15:12

Оккупанты в Крыму освободили двух херсонских рыбаков

Оккупанты в Крыму освободили двух херсонских рыбаков - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинцы были задержаны еще в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ РФ

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Российские оккупанты в Крыму освободили двух херсонских рыбаков, задержанных в сентябре 2018 года. Об этом украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой сообщила ее российская коллега Татьяна Москалькова.

"Она (Москалькова, - ред.) сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма двое херсонских рыбаков - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", - написал Денисова в Facebook.

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Они были задержаны еще в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ РФ, когда пытались пришвартовать моторную лодку из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш.

Сейчас украинцы направляются домой в Херсонскую область.

В апреле пророссийские боевики в Донбассе передали на подконтрольную Украине территорию 60 заключенных. 

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Теги: Людмила Денисова, Крым, фсб, рыбак
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