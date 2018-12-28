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28.12.2018, 12:43

Оккупанты в Крыму отгородились забором: ГПСУ его не видит

Оккупанты в Крыму отгородились забором: ГПСУ его не видит - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

Российские оккупанты построили заграждение от "ДРГ и преступных организаций", но его не видно из материковой Украины

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Заграждения с видеонаблюдением и тепловизорами на севере оккупированного Крыма, который построила Россия, с материковой части Украины не видно. Так прокомментировал заявление ФСБ РФ помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает Крым.Реалии

"Его (забора) даже визуально не видно. Он где-то в глубине там", – пояснил Слободян.

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По заявлениям российской ФСБ, забор на аннексированной территории построили, чтобы "предотвратить попытку прорыва ДРГ, организации преступными элементами каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов".

На забор потратили больше 200 млн рублей. 

По информации российских СМИ, заграждения длиной более 60 километров в районе Перекопского перешейка дополнены вибрационными датчиками, а также радиолучевыми датчиками с видеокамерами ночного видения.

В сентябре Украина решила перенести на свою территорию пункт пропуска "Меловое" в связи с тем, что российская сторона установила забор из колючей проволоки в приграничном населенном пункте в Луганской области.

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Теги: Крым, гпсу, фсб рф, забор, заграждение
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