Оккупанты в Крыму передали Украине капитана Новицкого

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Россия передала капитана рыболовного судна Ямк-0041 Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма и Севастополя Исмаилу Халикову. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Администрации президента.

Передача состоялась на КПВВ "Каланчак".

14 июня так называемый Балаклавский районный суд в оккупированном Россией Севастополе признал капитана украинского судна Ямк-0041 Виктора Новицкого виновным в незаконном промысле рыбы и приговорил к выплате штрафа в 500 тысяч рублей. В связи с тем, что украинец полгода провел в СИЗО, "суд" отменил выплату штрафа и освободил Новицкого.

4 мая 2018 года во временно оккупированном Крыму западнее мыса Тарханкут оккупанты "за незаконный промысел камбалы-калкана" задержали украинское рыболовецкое судно Ямк-0041 с портом приписки в Очакове. 16 мая в Крыму российские оккупанты открыли так называемое уголовное производство против капитана украинского рыболовецкого судна Ямк-0041.