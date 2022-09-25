Оккупанты в Новой Каховке построили трубопровод для топлива – ОК "Юг"

Российские оккупанты построили во временно оккупированной Новой Каховки трубопровод для перекачки топлива. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гуменюк отметила, что Вооруженные Силы Украины продолжают держать под огневым контролем оккупированные территории, где враг размещает свои запасы, сосредоточивает технику и вооружение.

"Они пытаются все-таки находить для себя варианты для переправы через Днепр, несмотря на то, что мы постоянно корректируем состояние мостов, для того, чтобы они не использовались для перемещения тяжелой техники. Но легковую технику они туда направляют. И также известно, что проложили трубопровод для перекачивания топлива", – рассказала Гуменюк.

Читайте также: Херсон. Перебросить группировку РФ на левый берег Днепра будет "очень тяжело" — ОК "Юг"

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.