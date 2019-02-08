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Боты:
08.02.2019, 21:15

Оккупанты в Симферополе отбирают храм у украинского архиепископа

Оккупанты в Симферополе отбирают храм у украинского архиепископа - Фото
Архиепископ Климент (скриншот с видео)

"Единственному украинскому православному храму" в Симферополе грозит уничтожение

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Оккупанты в Крыму потребовали от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента освободить собор святых Равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе. Об этом в Facebook сообщил член синода ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе просят у всех молитв - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений", - написал Зоря.

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По его словам, "единственному украинскому православному храму" в Симферополе грозит уничтожение.

"Очевидно, это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", - отметил архиепископ.

Как сообщалось, на первом заседании священного синода Православной церкви Украины была создана миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы

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Теги: Климент, церковь, Крым, евстратий зоря, собор
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