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Оккупанты врут, что Украина назначила награду за уничтожение военных РФ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 19:16
Оккупанты врут, что Украина назначила награду за уничтожение военных РФ – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

На временно оккупированных территориях Украины российская пропаганда распространяет фейк, что Киев якобы обещает до $1000 за уничтожение россиян. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке

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Генштаб также отмечает, что командование оккупантов проводит реорганизацию отдельных подразделений на территории Луганской области, чтобы уклониться от выплат компенсаций в три млн рублей родственникам россиян, которые были ликвидированы во время службы в расформированных частях.

Оккупанты продолжают атаковать преимущественно на Бахмутском и Авдеевском направлениях, на остальных участках фронта проводят в основном оборонительные операции.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение 8 декабря поразили пять командных пунктов, восемь районов сосредоточения личного состава, один район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.

Читайте также: В армии РФ дезертируют экс-заключенные, оккупанты раздают в Мелитополе повестки – сводка

Сергій Бережний
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