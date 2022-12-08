В армии РФ дезертируют экс-заключенные, оккупанты раздают в Мелитополе повестки – сводка
В армии России дезертируют бывшие заключенные, оккупанты раздают повестки в Мелитополе. Украинские военные отбивают атаки на Донбассе и бьют врага артиллерией, ракетами, авиацией, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Действия оккупантов:
Оккупанты пытаются наступать под Бахмутом и Авдеевкой, ведут обстрелы и обороняются на других направлениях.
Под Ясиноватой во время перевозки на боевые позиции сбежали около 20 бывших заключенных с оружием. Россияне во время розыска уничтожили троих из них.
В Запорожской области оккупанты планируют незаконно мобилизовать местных жителей и раздают в Мелитополе повестки мужчинам призывного возраста.
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Действия сил обороны Украины:
Украинские защитники отбили атаки в районах Терновой Харьковской области, Стельмаховки, Площанки, Червонопоповки, Белогоровки Луганской области, Белогоровки, Берестового, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Курдюмовки, Майорска, Марьинки и Новомихайловки Донецкой.
За сутки авиация ВСУ нанесла 17 ударов по скоплениям войск и техники оккупантов, а также два удара по позициям ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, пять районов скопления личного состава, позицию артиллерии и два склада боеприпасов.
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