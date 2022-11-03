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Оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 21:54
Оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках – Залужный - Фото
Валерий Залужный, Фото — Facebook Валерия Залужного

Российские оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Однако украинские воины удерживают оборону. Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, сообщает пресс-служба Залужного.

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"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", – говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны также отметили проблему ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", – заверил Залужный.

  • По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты подключили еще один участок на линии фронта, где они ведут наступление. Вдобавок к атакам под Бахмутом и Авдеевкой враг пытается продвигаться и на Новопавловском направлении в Донецкой области.
Вадим Ребрина
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нато Валерий Залужный Кристофер Каволи
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