Оккупанты вводят пополнения из Беларуси и продолжают атаки на Донбассе – Генштаб

Российские оккупанты пытаются восполнить боевые потери за счет личного состава, подготовка которого проводится в Беларуси, и продолжают атаковать ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

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Генштаб сообщает, что ожидается усиление войск противника за счет переброски отдельных подразделений из Беларуси после завершения их боевой подготовки.

Основные атаки россияне по-прежнему сосредотачивают на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По данным военных, оккупанты продолжают нести потери – местные больницы Счастинского района Луганской области перегружены большим количеством раненых и россияне вынуждены эвакуировать новых раненых в Луганск.

Генштаб подтверждает поражение 25 ноября в районе Сватово военного объекта россиян, где находились около 70 военнослужащих противника, число раненых и погибших оккупантов уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники противника.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

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Сергій Бережний

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